Lukas Fernandes debuterede for Sønderjyske søndag mod FC Nordsjælland i Alka Superligaen, da et comeback af Sønderjyske gav en 3-2-sejr.

Sønderjyske-debutant efter drop: Drengene reddede mig

Lukas Fernandes erkender to store fejl i sin debut for Sønderjyske, men glæder sig over sejren over FCN.

De første otte runder kastede ikke en eneste sejr af sig, og søndagens kamp mod FC Nordsjælland så også ud til at ende med nederlag, da sønderjyderne ved pausen var nede med 0-2 efter to store fejl af den debuterende keeper Lukas Fernandes.

Men så blev et forrygende comeback iværksat.

På blot 19 minutter i anden halvleg vendte Sønderjyske totalt kampen og kom foran med 3-2, og den stilling holdt kampen ud.

- Jeg er skuffet over min egen præstation men glad for, at drengene reddede min røv, siger Lukas Fernandes.

- Jeg prøvede i anden halvleg bare at fokusere på at holde nullet, selv om det er svært at ryste to fejl af sig. Men det handler om at vise, hvad man kan, når man har lavet fejl.

- Det var fejl, der ikke måtte ske, men de skete. Ved det første mål, burde jeg være blevet på stregen, mens jeg ved det andet mål skulle have bokset til bolden, frem for at forsøge at gribe den.

I sidste sæson var Sønderjyske kendt for at hente point efter at være kommet bagud, og de samme takter så træner Jakob Michelsen i søndagens kamp.

- Første halvleg var meget jævnbyrdig. Drengene var klar fra start, og jeg synes egentlig heller ikke, at vi blev rystet af deres mål, siger Jakob Michelsen.

- At man så i den grad kan rejse sig i anden halvleg og komme ud med et fantastisk udtryk, det viser kæmpe nosser. Vi snakkede i pausen om, at det er i modgang, man skal vise sit sande jeg, og det gjorde vi her.

- I sidste sæson havde vi meget medgang, og der er det nemt at være dygtige. Det er nu, hvor der er modgang, vi skal vise, hvad vi står for. Vi løftede os i anden halvleg, og skabte masser af chancer, siger Michelsen.

Sejren var Sønderjyskes første i denne sæson. De tre point betyder, at sidste sæsons sølvvindere avancerer til Alka Superligaens tiendeplads.