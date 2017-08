Sønderjyske-comeback skuffer OB-målscorer

OB smed en 2-0-føring over styr i udekampen mod Sønderjyske, da de to hold fredag aften tørnede sammen i Alka Superligaen.

Ved stillingen 1-2 kunne hjemmeholdets Marcel Rømer så i opgørets sidste sekund sikre udligningen til slutresultatet 2-2 på et hovedstød.

Den intense afslutning på opgøret og resultatet irriterede OB's Anders K. Jacobsen.

- Lige nu fylder skuffelsen og irritationen over, at vi tillod at smide en 2-0-føring væk.

- Specielt i slutfasen blev det ved lange bolde og clearinger, og der blev mange dueller og små konfrontationer.

- Jeg synes, der blev fløjtet lidt for meget, men det blev en afslutning med meget kontakt mellem de to hold, siger Anders K. Jacobsen.

Efter tre kampe uden scoringer lykkedes det fynboerne at få brudt måltørken, men Anders K. Jacobsen havde svært ved at glæde sig over den brudte måltørke.

- To mål skal være nok til at hente en sejr, og det er vildt irriterende. Så lige nu og her er det ikke et fokuspunkt (den brudte måltørke, red.).

- Vi må se på kampen, når vi kommer hjem, men lige nu skal vi være skuffede og irriterede over, at en 2-0-føring ikke var nok.

Nu venter en pause på grund af landskampe, og herefter får OB i næste runde besøg af Brøndby i ligaen.