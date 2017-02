Artiklen: Sønderjyske-boss: Brøndby kom for let til målene

Sønderjyske løb søndag aften ind i holdets andet nederlag i træk, da holdet tabte 1-2 hjemme mod Brøndby i Alka Superligaen.

Det var Sønderjyskes cheftræner, Claus Nørgaards, første hjemmekamp i spidsen for Sønderjyske, og efter kampen ærgrede han sig over, at Sønderjyske var for gavmild i forsvaret og gav for nemme mål væk.