Sønderjyske: Vi burde have fået point med hjem fra Hobro

Sønderjyske tabte fredag med 2-3 på udebane til Hobro. Det nederlag medførte irritation hos såvel spillere som cheftræner Claus Nørgaard, der havde svært ved at glæde sig over, at Sønderjyske faktisk er det næstmest scorende mandskab i denne sæson.

Med de to scoringer som Sønderjyske præsterede fredag, har holdet scoret 15 mål i sæsonens første otte kampe. Det er da også noget, som Claus Nørgaard har arbejdet med i starten af denne sæson.

- Jeg synes, at vi sled med at få scoret vores mål i foråret, så det har vi forsøgt at få rettet op på i denne sæson udtaler cheftræneren, der i gennemsnit kan se sit hold score to mål per kamp i øjeblikket.

Han irriterede sig imidlertid over, at det ikke lykkedes at få point med hjem fra Hobro til trods for de to mål.

- En ting er, at vi scorer de mål, vi skal. Men vi skal også lukke af, og det lykkedes vi ikke med mod Hobro. Når vi scorer to mål, burde vi have fået de tre point med hjem, konkluderer Nørgaard.

Han bakkes op af angriberen Mikael Uhre, der var involveret i begge Sønderjyskes mål.

Først blev der begået straffespark på ham som Niki Zimling omsatte til 1-1, mens Uhre selv fik udlignet til 2-2. Til slut endte Hobro med at score til slutresultatet 3-2 kort før tid.

- Det er svært at tage noget med, når man taber. Målt på antallet af mål, vi scorer, kan vi være tilfredse, men ikke når det sker på bekostning af forsvaret, udtaler angriberen, der efterlyser mere koncentration.

- Hvis vi holder koncentrationen i begge felter, er det muligt både at fortsætte med at score mål og samtidigt holde nullet, siger den skuffede angriber.

Uhre og Sønderjyske skal i næste runde have besøg af AC Horsens hjemme i Haderslev.