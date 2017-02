Telia Parken, som ses her og FC Københavns hjemmebane, kan overdækkes med et tag, og det bliver måske taget i anvendelse torsdag aften i Europa League.

Artiklen: Snevejr kan få FCK til at spille under tag

Udsigten til snevejr torsdag aften kan få FC København til at spille Europa League-kamp under tag.

Europa League-kampen mellem FC København og bulgarske Ludogorets torsdag aften i Telia Parken kan ende med at blive spillet under tag på grund af risikoen for kraftigt snevejr.

- Taget skal, hvis det tages i brug, sikre, at kampen kan blive afviklet.

- Samtidig vil det også gøre, at tilskuerne får en god oplevelse uden gener fra kraftig sne og vind - ligesom vi også vil tænde for varmen på stadion, skriver FCK.

FCK vandt den første kamp over Ludogorets med 2-1 i Sofia i sidste uge, og københavnerne avancerer med en eventuel samlet sejr til turneringens ottendedelsfinaler.

Vejrudsigten peger lige nu i retning af, at der kommer kraftigt snefald i København fra torsdag eftermiddag og til senere ud på aftenen.

For at undgå risikoen for en aflysning eller en kamp spillet under usportslige forhold overvejer FCK og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) derfor nu at lade kampen blive spillet under tag.

Som udgangspunkt ønsker FCK så vidt muligt altid at spille uden tag på, men med risikoen for en aflysning, vil klubben gerne sikre den sportsligt bedste løsning.

Bliver det besluttet, at kampen skal spilles med tag på, så vil enkelte tilskuere blive flyttet til andre pladser.

- De vil få direkte besked fra FC København. Der vil også være andre pladser, hvor man må forvente, at udsynet kan blive generet, lyder det fra FCK.

Så snart der er truffet en endelig beslutning, vil FCK melde det ud.