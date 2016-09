Slovenske Ceferin bliver ny Uefa-præsident

DBU's favorit Aleksander Ceferin tager over efter karantæneramte Michel Platini som præsident for Uefa.

Ceferin erstatter karantæneramte Michel Platini og overtager resten af franskmandens valgperiode frem til marts 2019.

De 55 stemmer blev afgivet af Uefas 55 medlemslande. Tirsdag meddelte formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, at unionen ville stemme på Aleksander Ceferin. Det samme meldte Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) ud i sidste uge.

Ceferin, der har været formand for Det Slovenske Fodboldforbund (NZS) siden 2011, har også tidligere modtaget offentlig støtte fra lande som Frankrig og Tyskland.

Uefa har ikke haft en permanent præsident, siden Michel Platini sidste år kom i problemer. Her kom det frem, at Platini i 2011 modtog en mistænkelig pengeoverførsel fra den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Sepp Blatter.

Platini blev siden idømt en otteårig karantæne af Fifa. Den blev efterfølgende sat ned til seks år af Fifa og siden til fire år af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Platini, der ellers er udelukket for alle fodboldrelaterede fodboldaktiviteter, gav onsdag stafetten videre på kongressen med god samvittighed.

- Jeg vil bare slå fast, at jeg står her med ren samvittighed, sagde Platini til de delegerede på kongressen.

- Jeg er helt sikker på og overbevist om, at jeg ikke har begået den mindste fejl i den sag, som er rejst mod mig, og jeg kommer til at fortsætte kampen for at blive renvasket.