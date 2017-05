Slovensk udbryder bestiger vulkan og vinder i Giroen

Jan Polanc (Emirates) var i udbrud gennem stort set hele 4. etape af Giro d'Italia, og sloveneren kunne også køre først over målstregen efter at have besteget vulkanbjerget Etna.

- Det var fantastisk. Der var sikkert ingen, som forventede, at jeg ville vinde i dag. Jeg vandt i 2015, og det var fantastisk at gøre det igen, siger Jan Polanc i et sejrsinterview vist på Eurosport.

Lidt efter lagde den 25-årige rytter ikke skjul på, at det havde været en hård dag i sadlen.

- Det var måske den hårdeste dag i mit liv. Stigningen var vanskelig efter et langt udbrud, og der var konstant modvind, siger Polanc ifølge AFP.

Han var en del af et firemandsudbrud, som havde over otte minutters forspring til feltet med cirka 100 kilometer tilbage af etapen.

Da udbryderne nåede Etna sidst på etapen, var Polanc kørt solo.

Gennem hele udbruddet lignede han det stærkeste kort, og da det igen gik op, trak han fra i forhold til de andre udbrydere, men ikke til feltet.

Bagfra blev det decimerede felt nemlig ved med at hale ind på sloveneren, som efterhånden også var mør.

Danskeren Jesper Hansen (Astana) valgte at angribe med cirka fire kilometer igen. Angrebet var kort, men det intensiverede tempoet blandt de tilbageværende.

En kort overgang så det ud til, at Polancs maratonudbrud var i fare for at være forgæves, men da vejen fladede ud kort før mål, vidste han, at sejren var hjemme.

Han vandt med 19 sekunder til Ilnur Zakarin (Katusha) og havde yderligere ti sekunder ned til feltet med favoritter.

Undervejs på etapen måtte den australske tempospecialist Rohan Dennis (BMC) trække sig efter at være medtaget af et styrt på 3. etape.

På etapen kørte Fernando Gaviria (Quick-Step) i lyserødt, men holdkammeraten Bob Jungels overtager den efter tirsdagens etape.