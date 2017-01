Syv scoringer af Luka Cindric var ikke nok til at sikre Kroatien sejren i bronzekampen, der på dramatisk vis blev vundet af Slovenien.

Slovenien sikrer sig første VM-medalje i vildt comeback

Kroatien smed en syvmålsføring på et kvarter, da Slovenien sikrede sig sejren i bronzekampen ved håndbold-VM.

Sejren kommer i hus efter et helt utroligt comeback, hvor Slovenien var bagud med syv mål, da der var et kvarter tilbage af kampen.

De slovenske håndboldherrer har lørdag aften sikret sig VM-bronze ved slutrunden i Frankrig efter en 31-30-sejr over Kroatien.

Kroaterne led dermed endnu en hård skæbne, mindre end 24 timer efter at holdet fredag på dramatisk vis tabte semifinalen til Norge. Her missede de et straffekast i sidste sekund og tabte efterfølgende i forlænget spilletid.

I lørdagens opgør så det dog indledningsvist ud til, at Kroatien havde fået samlet nok kræfter og motivation til at besejre slovenerne.

Det kroatiske mandskab kom klart bedst i gang i opgøret, hvor Slovenien havde svært ved at få spillet til at flyde.

Efter 20 minutters spil lød føringen på 12-8 til Kroatien, der også kunne gå til pause med en 18-13-føring.

I anden halvleg fortsatte den kroatiske dominans, og bagspilleren Luka Cindric tog med syv mål revanche fra en semifinale helt uden scoringer.

Undervejs i anden halvleg bragte Kroatien sig foran med 24-16, inden det gik helt i stå for det kroatiske mandskab. Med cirka ti minutter tilbage af kampen havde Slovenien fået skåret føringen ned til 27-23.

Det fik den kroatiske træner, Zeljko Babic, til at tage timeout, men det lykkedes ham ikke at styr på sine tropper, der pludselig begyndte at smide den relativt sikre føring. Med fem minutter tilbage lød føringen på 29-27.

Kroatiens kollaps forsatte i de døende minutter, og slovenerne bragte sig foran med 31-30 mindre end et minut før tid. I deres sidste angreb formåede kroaterne ikke at score, og det blev dermed til slovensk triumf.

Slovenien sikrer sig med sejren nationens første VM-medalje, mens kroaterne må tage skuffede hjem efter to smertelige nederlag.