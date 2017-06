Slidt Nadal trækker sig fra græsopvarmning i Queen's

Fire turneringssejre i de fem seneste turneringer har krævet sin pris. Nadal er slidt, og det har afstedkommet et afbud til græsturneringen i Queen's, som begynder i næste uge.

- Jeg håbede, at jeg kunne tage et par fridage og så være klar, men jeg er blevet 31 år, skriver spanieren på Facebook.

- Så efter en lang grussæson og alle følelserne på Roland Garros, og efter at have snakket med mit hold omkring mig samt læger, har jeg besluttet, at min krop har brug for hvile, hvis jeg skal være klar til Wimbledon.

Grus er klart Nadals favoritunderlag, men han har også to gange tidligere vundet Wimbledon samt været i yderligere tre finaler.

- Jeg er ked af beslutningen, for jeg elsker Queen's. Jeg vandt turneringen i 2008, og hver gang jeg nåede finalen i Wimbledon, var det efter at have spillet Queen's, skriver spanieren.

Nadal var senest i Wimbledon-finalen i 2011, hvor han tabte til Novak Djokovic.