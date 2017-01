Artiklen: Slagne Nadal er bare glad for at være tilbage i form

Rafael Nadal tager hatten af for Roger Federer og siger, at han ikke er trist, men opløftet efter nederlaget.

- Jeg føler stor personlig tilfredsstillelse. Jeg kan ikke sige, jeg er trist. Jeg ønskede at vinde, ja, men jeg er ikke så trist.

- Jeg gjorde alt, jeg kunne, siger Rafael Nadal ifølge nyhedsbureauet AFP.

I lighed med sin 35-årige overmand har den 30-årige spanier kæmpet sig tilbage efter en skade.

- Jeg har arbejdet hårdt gennem de seneste måneder. Jeg fortsætter med at arbejde, og jeg kæmpede godt.

Han kunne have vundet sin 15. grand slam-finale.

- I den slags kampe har jeg vundet mange gange over ham. I dag (søndag) besejrede han mig.

- Selv om det ikke sluttede på den måde, jeg ønskede, har det været to vigtige uger for mig. Det eneste, jeg kan gøre, er at lykønske ham og tage hjem med en masse positive følelser.

- Jeg har vundet over (nogle af) de bedste spillere i verden, og jeg gjorde det godt mod alle. Det er det vigtigste for mig, og det giver mig selvtillid til at fortsætte, siger han.

Med sejren nåede Roger Federer op på 18 grand slam-sejre. Det har ingen gjort bedre.

I alt har han vundet 89 turneringer i single. Det rækker til tredjeplads på alle tiders liste efter Ivan Lendl (94) og Jimmy Connors (109).