Jonas Lössl (i midten) blev fundet god nok til at præsentere landsholdets nye målmandstrøje torsdag, men dagen før var han ikke god nok til at starte inde i testkampen mod Liechtenstein.

Skuffet Jonas Lössl affinder sig med reserverolle

Skuffelsen over at blive vraget til onsdagens landskamp giver Jonas Lössl mere blod på tanden, siger han.

27-årige Lössl har gennem længere tid været førstereserve for Kasper Schmeichel, og Lössl debuterede på landsholdet i marts. Derfor var onsdagens fravalg en skuffelse for målmanden.

- Jeg er utrolig skuffet og ærgerlig. Jeg havde ikke regnet med at skulle stå, men jeg havde håbet på det.

- Det er Åge Hareide, som har ansvaret for at sætte det hold, der kan vinde. Det er det vigtigste, og det gjorde vi i går, og det skal vi gøre igen på søndag, hvor det også er Åge, der bestemmer og sætter holdet. Så han tager den beslutning, som, han synes, er den rigtige, siger Lössl.

Han vil bruge onsdagens skuffelse som motivation.

- Fravalget giver blod på tanden til at være bedre. Du får mig ikke til at sige alt for meget. Jeg er selvfølgelig rigtig skuffet over ikke at spille, men vi vandt i går, og det var det, vi skulle, og vi skal gøre det igen på søndag.

- Min egen personlige følelse er lidt ligegyldig i forhold til, at vi vinder. Jeg vil rigtig gerne have stået derinde, og det er min drøm at stå derinde. Min eneste måde at overbevise trænerne på er at spille godt. Så det må jeg blive ved med at gøre, siger Jonas Lössl.

- Jeg er en del af holdet, og jeg har ageret andenmålmand for Kasper Schmeichel, og hvis det er min rolle, så vil jeg blive ved med at gøre det, for at vi kan vinde kampe, tilføjer han.

Jonas Lössl er i sommerpausen skiftet fra franske Guingamp til Bundesligaklubben Mainz 05, hvor han aktuelt er førstemålmand.