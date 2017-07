Skuffet Duncan: Vi var helt væk de første 20 minutter

Premierekampen stod mellem hjemmeholdet AGF og AC Horsens, og her var det udeholdet fra Horsens, der noget overraskende kunne rejse hjem med en sejr på 2-1 i bagagen.

Fredag blev en ny sæson i Alka Superligaen fløjtet i gang på et flot aarhusiansk græstæppe.

Derimod var det ikke nogen overraskelse at se skuffelsen stå malet i ansigtet på angriberen Morten "Duncan" Rasmussen efter kampen.

- Vi havde 20 minutter, hvor vi var helt væk, og det må man ikke have i Superligaen. Alle hold er 100 procent klar på at kæmpe, og hvis vi ikke matcher det, så taber vi. Vi må simpelthen ikke have 20 minutters blackout, lyder det fra AGF-angriberen.

Skuffelsen var naturligvis også stor hos cheftræner Glen Riddersholm.

- Vi bør være klar fra start. Det var vi ikke, og det kostede. Vi leverer egentlig en fin anden halvleg, men tilbage står desværre en skuffende start på sæsonen. Det var selvfølgelig ikke det, vi havde sat næsen op efter.

- Horsens fandt nogle rum, og der var generelt for stor afstand i holdet. Når vi så heller ikke vinder vores andenbolde, så opstår der jo en række situationer, som kommer Horsens til gavn.

De mange farlige situationer kom ikke blot Horsens til gavn. De udløste også to scoringer til udeholdet i løbet af kampens første 20 minutter.

Derfor kom det heller ikke som noget chok, da Glen Riddersholm efter 31 minutter demonstrativt flåede angriberen Kasper Junker og midtbanespilleren Björn Daníel Sverrisson ud på bænken.

- Det var ikke nogen nem beslutning at tage de to ud, og det kunne i princippet have været hvem som helst, men nu blev det altså dem.

Specielt Björn Daníel Sverrisson viste sin tydelige frustration over udskiftningen, da han kylede sin netop tildelte overtrækstrøje hårdt ned mod bænken.

- Hans reaktion er helt okay. Hvis en fodboldspiller, der bliver skiftet ud efter en halv time, ikke er utilfreds, så skal han ikke spille i AGF, lyder det fra Glen Riddersholm.

AGF har mulighed for at revanchere sig, når de på hjemmebane møder Hobro fredag d. 21. juli.