Skuffet Ajax-træner: Jeg så ikke mit sædvanlige hold

Det var da også en tydeligt skuffet Ajax-træner, der efterfølgende skulle sætte ord på Ajax' første internationale finale siden 1996.

- Jeg er skuffet, for du spiller finaler for at vinde dem. Det viste vi ikke. Jeg så ikke det Ajax-hold, som jeg er vant til, hvilket betyder god fodbold, højt pres og at være dominerende, siger Peter Bosz.

Det engelske hold bragte sig foran allerede efter 18 minutter på mål af Paul Pogba. Derefter blev det for alvor svært for Ajax at komme ind i kampen.

- Vores høje pres var svært, for Manchester United spillede kun lange bolde, og de tog ingen risici ved at bygge spillet op. Jeg synes, at det var en kedelig kamp. Der var ingen chancer for nogle af holdene, siger Ajax-træneren.

Finalen, der foregik i Stockholm, blev spillet i skyggen af det bombeangreb, der ramte Manchester mandag aften og dræbte 22 personer.

- Det er klart, at begge hold var påvirket af det. Men det øjeblik, du spiller en finale, det øjeblik, der glemmer du det. Du bliver nødt til at spille, siger Peter Bosz.

Målet til 2-0 blev sat ind af Henrikh Mkhitaryan i starten af anden halvleg.