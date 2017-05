Skuffet AaB-træner forlanger forstærkninger

Nederlaget var det seneste af mange for nordjyderne, der kun har vundet én ud af deres sidste ti kampe i Alka Superligaen. Inden for den periode glippede klubben også dens officielle målsætning om top-6.

Det er især flere af sommerens indkøb, der har været en skuffelse i Aalborg.

I fredagens kamp sad blandt andre Markus Holgersson, Marco Meilinger og Casper Sloth på bænken, mens AaB i stedet stillede op med ni ud af 11 spillere fra egen talentafdeling.

Cheftræner Morten Wieghorst efterlyser nogle rutinerede indkøb, som kan forstærke holdet i næste sæson.

- Vi skal have forstærket truppen. Vi skal have nogle ind for at støtte de unge, så vi ikke er afhængige af så mange unge på samme tid, siger Morten Wieghorst.

- Jeg synes, det er stærkt, at der kommer så mange igennem vores eget system. Men jeg er også klar over, at vi ikke kan starte næste sæson på denne måde, hvis vi vil i nærheden af målsætningen (om top-6, red.).

- Det er tydeligt for mig nu, at vi har brug for forstærkninger. Hvis du virkelig skal have en rygrad på holdet, skal der hentes nogle på centrale positioner, siger Morten Wieghorst.

Sportsdirektør Allan Gaarde har i løbet af 2017 solgt Christian Bassogog og Joakim Mæhle for angiveligt en samlet transfersum på over 50 millioner kroner.

Selv om der er kommet millioner i kassen, er det langt fra sikkert, at AaB går ud og spenderer stort for at forstærke truppen.

- Der vil sandsynligvis blive større aktivitet, end vi havde håbet. Der skal selvfølgelig ske ændringer truppen, men selv om vi har solgt for mange penge, er det ikke ensbetydende med, at vi skal handle dyrt, siger Allan Gaarde.

- Vi er ved at investere i fremtiden. Det tager tid for unge spillere at spille sig ind på det her niveau. Jeg må selvfølgelig evaluere, om vi hentede de rigtige spillere sidste sommer, siger sportsdirektøren.

AaB spiller returkamp på onsdag klokken 18.00 ude mod Randers.