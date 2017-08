Skuffet AGF-angriber efter nederlag: Vi tabte duellerne

AGF's Kasper Junker ærgrer sig over nederlaget, men mener, at holdet var forberedte til kampen.

AGF tabte mandag aften for anden kamp i træk i Alka Superligaen, da aarhusianerne tabte 0-3 på udebane til Sønderjyske.

- Det er svært at finde nogle positive ting, når vi står her efter kampen. Vi følte egentlig, vi var godt forberedte, men det klinger hult, når man står tilbage med et nederlag.

- Vi vandt ikke de andenbolde og de dueller, vi skulle og det, der kræves for at vinde i Haderslev. Når man lukker dumme mål ind på dødbolde, så er det bare dømt til at gå galt.

Efter blot ni minutter var aarhusianerne kommet bagud efter en scoring fra Sønderjyskes Kees Luijcks. Den tidlige scoring burde ikke være årsag til nederlaget, mener Junker.

- Det burde ikke ændre noget for os overhovedet. Det var selvfølgelig træls at komme bagud, men vi skal alligevel følge vores gameplan.

AGF-angriberen blev skiftet ind efter pausen, da han erstattede en skadet Morten "Duncan" Rasmussen.

- Jeg var ikke selv på banen på det tidspunkt, så det er svært at sige, hvordan det var. Men det burde ikke være noget, der kunne ramme os.

Næste kamp for AGF er lørdagens hjemmekamp mod OB.

- Vi skal hjem og kigge på det, og så må vi tage den derfra. Det er selvfølgelig super irriterende, at vi skuffer så mange fans, der igen tager herned. Vi skuffer også os selv igen, så det er en træls situation.

- Vi skal lære af vores fejl. Vi er nødt til at finde nogle ting, vi gør godt, selv om det føles som om, der ikke er ret mange. Men vi skal rejse os, sådan er fodbold. Det er ikke første gang, vi taber en kamp, så det skal vi forhåbentlig nok kunne klare.