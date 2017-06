Skuffede U21-spillere efter knockout: Vi burde være bedre

Det skuffer de danske U21-landsholdsspillere, at de allerede efter to kampe har udspillet EM-rollen.

- Det er skuffende, og jeg havde en forventning om, at vi kunne gøre det bedre. 100 procent.

- Det er ikke fedt at have en målscore på 0-5, og man kan ikke forvente, at vi bare skal tabe til Italien og Tyskland. Vi præsterede ikke godt nok i nogle af kampene, så nu er vi uden point og mål.

- Man skal ikke acceptere, at man taber 0-2 og 0-3. Man må ikke lægge sig ned, inden en kamp er spillet. Det er noget andet at stå bagefter og kunne sige, at de spillede bedre, og vi scorede ikke på vores chancer. Det er jo sådan, kampene har været, siger Hjulsager.

Anfører Lasse Vigen Christensen hang ligeledes med hovedet, efter at den danske EM-skæbne var beseglet.

- Jeg er utrolig skuffet, indleder anføreren.

- Det var ikke en kamp derinde, som jeg på noget tidspunkt troede, at vi skulle tabe 0-3. Jeg følte, at der var noget at komme efter for os. Men de vandt 3-0, og til sidst var det fuldt fortjent, og det må man acceptere.

Han havde gerne set, at danskerne havde spillet mere offensivt mod Tyskland. Det lykkedes holdet nemlig med i første halvleg og kunne gå til pausen med 0-0.

- Jeg synes, vi skulle være gået længere frem. Vi kom til at løbe efter dem, og de havde bolden rigtig meget. Vi skulle have taget mere styring, for vi løb rigtig mange meter. Det blev vi måske straffet lidt for, siger Lasse Vigen Christensen.

Tyskerne scorede kort inde i anden halvleg, og udbyggede føringen to gange i kampens sidste 20 minutter.

Spørgsmål: Er der nogle formildende omstændigheder spillemæssigt, når I står og har tabt samlet 0-5 over to fodboldkampe?

- Nej, det er der ikke lige nu. Vi har tabt endnu en kamp til en slutrunde, og vi er ude. Det kan være, jeg har et andet indtryk om nogle dage eller en uge. Men lige nu er jeg ligeglad med, om vi har spillet godt eller skidt, siger anføreren.