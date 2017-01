Skudheld redder regerende Afrika-mestre fra nederlag

Den regerende Africa Cup of Nations-vinder, Elfenbenskysten, måtte have stor hjælp af modstanderen for at undgå et dyrt nederlag i gruppe C fredag.

DRCongo førte således 2-1, da Elfenbenskystens anfører, Serey Die, fra Basel med godt 23 minutter tilbage tog sagen i egen hånd. Han førte bolden frem, før han tog chancen fra distancen og med hjælp fra en forsvarer snød Ley Matampi i DRCongos mål.