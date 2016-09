Skred i diskussion om CL-ændring placerer DBU's stemme

DBU-formand Jesper Møller understreger, at polemikken omkring den nylige ændring af Champions League-formatet fik stor betydning for forbundets valg.

Ceferins modkandidat ved Uefas præsidentvalg, Michael van Praag, var i sidste uge med til at vedtage en ændring af Champions League, som favoriserer de største nationer og gør det sværere for mindre nationer som Danmark at komme med i turneringen.

- Vi sagde til de to kandidater, at beslutningen skal laves om, og spurgte dem, om de ville arbejde for det. Her var Ceferin klart mest tydelig i spyttet. Han har ikke været en del af processen og er uenig beslutningen. Det udtrykte han hurtigt i forløbet.

- Jeg er mere sikker på, at Ceferin vil arbejde i den retning, siger Jesper Møller.

Efter ankomsten til Athen, hvor præsidentvalget foregår, har Møller fået fornemmelsen af, at det er realistisk at ændre på den seneste beslutning.

- Jeg har prøvet at finde ud af, om der er realitet bag ønsket om at ændre Champions League-formatet, og der er nu indkaldt til et møde onsdag, hvor alle formænd og generalsekretærer og delegerede er med.

- Det ser jeg som en indrømmelse fra Uefas side om, at man er nødt til at kigge på det igen.

- Beslutningen står ved magt, indtil der er taget en anden beslutning i eksekutivkomiteen, men nu er der klar bevægelse i retning af vores synspunkt om, at det skal laves om, siger Jesper Møller.

Ændringerne, der skal træde i kraft fra sæsonen 2018/2019, giver de fire største nationer flere hold med, mens det bliver gjort sværere for de mindre nationer at klemme sig ind i gruppespillet.

Michael van Praag har forsvaret beslutningen med, at man derved har forhindret de største nationer i at lave en lukket udbryderliga.