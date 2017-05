Skjern-træner forudser krig i andet DM-finaleopgør

26-26 i håndboldherrernes første DM-finaleopgør mellem Aalborg Håndbold og Skjern Håndbold betyder, at Skjern kan give sit hjemmepublikum mulighed for at fejre DM-guld den kommende søndag.

- I udgangspunktet er jeg godt tilfreds med at få uafgjort heroppe på udebane. Det betyder jo, at vi kan få en afgørende kamp på hjemmebane, og det er jo som udgangspunkt et rigtig godt scenarie for os.

- Det bliver krig, som sådan en finale skal være. Der bliver kog på kedlerne. Det bliver en kamp, hvor tilskuerne i Skjern er helt på beatet og vil lægge et kæmpe tryk på Aalborg, og så bliver det krig inde på banen, siger Skjern-træner Ole Nørgaard.

Han føler ikke, at Skjern er favoritter i hjemmekampen, hvor kun uafgjort kan sikre en tredje DM-finale i Aalborg.

- Jeg tror, det er et helt åbent opgør, som det er her (i Aalborg, red.), og som det vil være i et tredje opgør i Aalborg, siger Ole Nørgaard.

Han erkender, at Aalborg svang taktstokken i den første finale torsdag.

- Vi hang efter i store dele af kampen. Det kan vi ikke løbe fra. Vi er slet ikke tilfreds med vores første halvleg. Vi lykkedes ikke med det, vi gerne ville.

- Anden halvleg var bedre, men vi har stadig punkter at forbedre, siger Skjern-træneren.

Hos Aalborg var der derimod naturlig skuffelse, selv om det lykkedes at sikre uafgjort med få sekunder igen af opgøret.

- Vi er skuffede over, at vi ikke vandt. Vi synes, vi spillede størstedelen af kampen godt, og vi havde godt fat på Skjern.

- Vi brændte for meget og lavede for mange tekniske fejl. Det var ærgerligt. De fik hele tiden bolden igen og fik dobbeltchancer i deres spil med syv mod seks, siger Aalborg-træner Aron Kristjánsson.

Han ser også frem til næste slag søndag i Skjern, hvor han forventer, der bliver kåret en guldvinder.

- Det bliver en fantastisk kamp med høj intensitet. Man må sige, at det virkelig bliver en finale på Skjerns hjemmebane.

- Det er højst sandsynligt, at det hele bliver afgjort der, for det er ikke tit, at en kamp ender uafgjort, så begge hold kan spille sig til et mesterskab.