Skjern tager solid DM-revanche mod Aalborg i Super Cup

For tre måneder siden vandt håndboldherrerne fra Aalborg DM-guld efter en finalesejr over Skjern. Tirsdag aften stod de to hold over for hinanden igen i Super Cuppen mellem mestrene og pokalvinderne.

Og Skjern tog en gedigen revanche. Med en fremragende indsats blev mestrene skilt ad og nedlagt med 27-17, hvor hjemvendte Anders Eggert spillede flot.