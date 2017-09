Skjern må nøjes med uafgjort efter Ribe-Esbjerg-comeback

Kampen fik en hæsblæsende afslutning, hvor begge hold inden for kampens sidste 15 sekunder havde muligheden for at vinde, men begge gange blev bolden smidt væk.

29-29 blev cifrene, efter at Skjern førte 15-14 ved pausen.

En meget lige håndboldkamp endte med et uafgjort resultat, da Ribe-Esbjerg torsdag aften tog imod Skjern Håndbold i 888 Ligaen.

Ribe-Esbjerg fik en god start og kom foran 7-4 i første halvleg, men gradvist kom gæsterne bedre med.

Skjern, der stillede med stjerner som Anders Eggert, Kasper Søndergaard og Bjarte Myrhol, scorede fire mål på stribe og kom foran 8-7.

Det blev ved med at være en lige duel i resten af halvlegen, som endte 15-14 til Skjern.

Tilskuerne i Blue Water Dokken i Esbjerg fik også spænding for alle entrépengene i anden halvleg.

Skjern fik ganske vist slået et lille hul til 27-24, men to minutter før tid kunne Ribe-Esbjergs Mathias Jørgensen udligne til 28-28 i et tomt mål efter en kontra.

Skjern, der var ramt af en udvisning, havde på det tidspunkt taget sin målmand ud for at have en ekstra spiller med i angrebet.

Halvandet minut før tid kom Skjern igen foran, da Anders Eggert udnyttede et straffekast.

Ribe-Esbjerg fik dog udlignet igen, og endnu en gang var det Mathias Jørgensen, der udlignede med scoringen til 29-29 lidt over et halvt minut før kampens slutning.

Så tog Skjern timeout for at sætte det bedst mulige angreb op i kampens forventeligt sidste angreb.

Gæsterne mistede dog bolden cirka ti sekunder før tid, og i de hektiske sekunder til slut gjorde Ribe-Esbjerg også det samme.

Skjern har to point for to kampe i ligaen, mens Ribe-Esbjerg har et enkelt point.

I kvindernes bedste række fik Randers HK sæsonens første ligasejr, da det blev 21-20 hjemme over Ringkøbing Håndbold.

Randers har to point for to kampe, mens Ringkøbing Håndbold er uden point.