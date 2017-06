Skattesag chokerer uforstående Ronaldo

Real Madrid-angriberen sigtes for at have ført indkomst for 14,7 millioner euro (109 millioner kroner) for kommercielle rettigheder uden om det spanske skattevæsen i perioden 2011 til 2014.

Tirsdag kom det frem, at den spanske anklagemyndighed har åbnet en skattesag mod fodboldstjernen Cristiano Ronaldo.

Ronaldo er dog helt uforstående over for sigtelsen. Det fortæller portugiserens advokat, Antonio Lobo Xavier, til en portugisisk tv-station ifølge Yahoo Sports.

- Det er en kæmpe overraskelse for spilleren, som føler sig forurettet, siger Xavier.

- Det giver mig et særligt ansvar for at tale på hans vegne omkring hans følelse af sorg og uretfærdighed.

- Ronaldo oplyste om sin indkomst i relation til kommercielle rettigheder i 2014, som også inkluderede de tre foregående år, forklarer advokaten.

Ikke desto mindre har den spanske anklagemyndighed på baggrund af oplysninger fra skattevæsenet valgt at sigte Ronaldo.

I maj fik FC Barcelona-stjernen Lionel Messi stadfæstet sin skattedom på 21 måneders betinget fængsel. Argentineren havde ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem.

For få dage siden offentliggjorde det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, at Cristiano Ronaldo er verdens bedste betalte sportsudøver.

613 millioner kroner i årsindtægt blev Ronaldo noteret for i Forbes, og beløbet dækker både løn, bonusser og sponsorindtægter.

På fodboldbanen har året også været succesfuldt.

Ronaldo vandt sammen med Real Madrid det spanske mesterskab, og klubben genvandt som første klub nogensinde Champions League.

For et år siden var Ronaldo med til at vinde europamesterskabet med Portugal.