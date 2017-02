Skanderborg sænker favorit i jagten på slutspillet

Rutinerede Kasper Irming førte med flere vigtige mål an for Skanderborg, der lagde fundamentet til sejren i slutningen af første halvleg.

Med fire scoringer op til pausen lykkedes det gæsterne at vende en Midtjylland-føring på 9-8 til 12-10, som var stillingen ved halv tid.

I hele anden halvleg formåede Skanderborg at forsvare forspringet. Da kampen gik ind i de sidste to minutter var gabet øget til 22-18, og så betød det knapt så meget, at HC Midtjylland fik reduceret et par gange.

Det var fjerde gang i denne sæson, at Skanderborg vandt en kamp i 888 Ligaen. Den seneste sejr kom for nøjagtig to måneder siden, da bundproppen Randers blev slået.

Mens HC Midtjylland indtager femtepladsen med 20 point, så er Skanderborg nummer 12 med ti point.

I øjeblikket besætter Mors-Thy med 16 point den vigtige ottendeplads, der giver adgang til slutspillet.

Skanderborg har fortsat otte kampe at gøre godt med i forsøget på at nå top-otte.