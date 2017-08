Skadet mester dropper to turneringer før US Open

Den schweiziske tennisspiller Stanislas Wawrinka måtte onsdag melde afbud til to kommende ATP-turneringer på grund af en skade.

Baggrunden er problemer med det venstre knæ, der også blev behandlet, da 32-årige Wawrinka blev slået ud af Wimbledon i første runde af Daniil Medvedev.

- Efter en masse frem og tilbage og efter at have snakket med mine læger har jeg desværre besluttet at droppe turneringerne i Canada og Cincinnati.

- Det sker for at være på den sikre side, selv om jeg har slidt hårdt i det for at blive klar til de turneringer, skriver Wawrinka på Facebook.

Den forsvarende US Open-mester går dermed glip af de to opvarmningsturneringer til grandslam-turneringen, der begynder i New York i slutningen af august.

- Mit hold og jeg selv gør alt, hvad vi kan, for at jeg kan blive hurtig klar.

- Jeg har brug for at være 100 procent sikker på, at den skade, der generede mig i Wimbledon, er i orden, før jeg spiller turneringer, lyder det fra Wawrinka.