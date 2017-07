Skadet dansk forsvarsspiller slipper med skrækken

Alligevel er det langt fra sikkert, at den kommende Manchester City-forsvarer er klar til at komme i aktion i mandagens skæbnekamp mod Norge.

Mie Leth Jans har fortsat ondt i foden, der var pakket ind i en beskyttende plastikskinne, da hun lørdag formiddag så holdkammeraterne forberede sig til opgøret mod Norge.

I forbindelse med træningen slog hun fast, at hendes deltagelse på mandag mod Norge ikke blot var et spørgsmål, om et positivt eller negativt skanningsresultat.

- Hvis det er positivt, så må vi se, hvor meget jeg kan.

- Det nytter jo heller ikke at have mig inde, hvis jeg kun kan halte, sagde Mie Leth Jans.

Foden gør både ondt og er en smule hævet, så forsvarsspilleren kan kun humpe rundt.

Skaden har givet landstræner Nils Nielsen grund til bekymring, da det knirker i det danske forsvar.

I forvejen er Janni Arnth skadet og meldt ude i resten af slutrunden med et træthedsbrud i foden.

Med Arnth færdig allerede efter 1-0-sejren over Belgien i åbningskampen blev Mie Leth Jans valgt i midterforsvaret mod de hollandske EM-værter. Hen imod slutningen vred hun om på foden.

Danmark møder mandag Norge i et opgør, hvor begge hold kan nå kvartfinalen - dog afhængigt af udfaldet i gruppens anden kamp mellem Holland og Belgien.

Danmark skal have point for at have en chance for at nå kvartfinalen, mens Norge skal vinde med 3-0 eller mere for at give sig selv muligheden for at avancere fra gruppen.

De hollandske værter topper gruppe A med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre. Norge har nul point.

De to bedste hold får adgang til kvartfinalerne.