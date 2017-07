Skadet badmintonstjerne melder afbud til VM

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kan komme med til VM, men det kommer ikke som et kæmpe chok for mig, siger Jan Ø. Jørgensen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

- Jeg har haft ondt siden, jeg spillede All England i marts, og jeg havde også ondt, da jeg spillede de to seneste turneringer Indonesia og Australia Open.

- Det er ikke holdbart forud for en hård VM-træning, og nu er fokus på, at jeg bliver den her skade helt kvit og ikke tager nogen chancer, siger han.

Landstræner Kenneth Jonassen mener, at der er truffet den rigtige beslutning.

- Til et verdensmesterskab skal Jan være 100 procent klar, og det kan han kun være, hvis han har fulgt sin træningsplan frem mod mesterskabet, og det kan han på ingen måde på nuværende tidspunkt.

- Det er ikke nok bare "at være med" for hverken Jan eller os, da ambitionen til et VM vil være en medalje, siger Kenneth Jonassen.

Til trods for Jan Ø. Jørgensens afbud er Danmark fint repræsenteret i herresingle ved VM med Viktor Axelsen, Hans-Kristian Vittinghus og Anders Antonsen.

VM afholdes i Glasgow i Skotland fra 21. til 27. august.