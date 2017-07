Skadet Wawrinka: Græs er åbenbart ikke det bedste underlag

Problemer med det ene knæ og Wimbledons græstæppe var tilsyneladende en skidt kombination for det schweiziske tennises Stanislas Wawrinka, der allerede måtte se sig slået i første runde.

- Græs er åbenbart ikke det bedste underlag for mit knæ. Jeg bliver nødt til at finde ud af, præcis hvad problemet er, og hvad jeg skal gøre og så komme tilbage på banen, når jeg igen kan spille tennis uden smerter, siger den 32-årige schweizer.

Wawrinka havde tydelige smerter i sit ene knæ under kampen, hvor han udnyttede sideskifterne til at køle det ned med isposer.

Efter kampen forklarede den femteseedede schweizer, at han har haft problemer med knæet hele sæsonen. Også da han nåede semifinalen ved Australian Open i januar.

Stanislas Wawrinka har vundet alle de øvrige grand slam-turneringer og mangler dermed blot et trofæ fra Wimbledon i sit pokalskab.

På grund af sine knæproblemer overvejede manden med den gyldne baghånd at melde afbud til turneringen, men stillede alligevel op, da han havde mærket fremskridt under træningen.

Med sit tidlige exit vil schweizeren nu sikre sig, at han er fysisk på toppen, inden han stiller op i den næste turnering.

- En ting er helt sikkert. Jeg vil tage al den tid, jeg behøver, for at føle mig fysisk klar til at vende tilbage, siger Wawrinka.

Stanislas Wawrinka vandt Australian Open i 2014, French Open i 2015 og US Open i 2016. Han har dog aldrig været i stand til at betvinge Wimbledons græstæppe.

Mandagens nederlag var således schweizerens sjette exit i første runde af turneringen.

Til gengæld var det den 21-årige russer Daniil Medvedevs første sejr ved en grand slam-turnering.

- Så selv om jeg ikke havde vundet over Stan, så havde det stadig været en af de største kampe i mit liv. Min første sejr over en spiller i top ti. Jeg har ingen ord, der kan beskrive det. Det er noget, jeg vil huske for evigt, siger russeren.