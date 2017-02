Skadet Thomas Delaney er på rundens hold i Bundesligaen

Fodboldspilleren Thomas Delaney nåede kun at spille omkring 55 minutter, da Werder Bremen lørdag mødte Mainz på udebane i Bundesligaen.

Inden den tidligere FC København-anfører måtte udgå med et brud i ansigtet og hjernerystelse, nåede han dog at score et mål og gøre et så godt indtryk, at han er blevet udtaget til rundens hold i Bundesligaen hos Kicker.