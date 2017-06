Skadet Nicki Pedersen melder afbud til dansk grandprix

- Lægerne mener at kunne se, at der er et nyt brud i 7. nakkehvirvel. Det betyder også, at facetleddet mellem 6. og 7. nakkehvirvel er i risiko for at skride og kan derfor beskadige nerverne i dette område, lyder status på skaden på Nicki Pedersens hjemmeside.

Den tidligere verdensmester styrtede voldsomt i slutningen af maj i en ligamatch mellem Holsted Tigers og Esbjerg Viking.

Siden har han ikke været i aktion, og det har ikke været muligt at få stillet en helt klar diagnose. Det er det stadig ikke.

Der skal gå minimum fem uger mellem skanningerne, forklares det på Nicki Pedersens hjemmeside, og derfor kan den tredobbelte verdensmester først få en ny skanning i begyndelsen af juli.

- Nu skal Nicki lige sunde sig over lægernes udmelding, især fordi hans sult efter at køre igen selvfølgelig bliver større dag for dag.

- Vi vil i starten af juli informere mere om skadens omfang og knytter os til håbet om et snarligt gensyn rundt omkring på banerne.

- Nicki har valgt at følge lægernes og specialisternes råd, selv om der selvfølgelig er en usikkerhed om diagnosen på Nickis skade, lyder det i fredagens meddelelse.

Trods Nicki Pedersens afbud er der flere danske kørere med i Horsens, og der er også danske reserver til løbet.