Skadet Fuglsang om dagens etape: Jeg frygter farten

Fuglsang er stadig mærket af sit styrt på 11. etape, og han ser ikke frem til dagens etape, der kun byder på 101 kilometer, hvor man kan formode, at tempoet bliver højt fra start.

- Det, jeg frygter mest, er farten. Det er en kort etape, så jeg frygter, at det bliver en hurtig etape, og så frygter jeg, at vejene er dårlige, siger Fuglsang.

Danskeren var onsdag involveret i et styrt, der medførte en fraktur i Fuglsangs håndled og en fraktur i albuen.

Mens det går skidt for Fuglsang, så går det straks bedre for Astana-kaptajnen Fabio Aru, der på torsdagens etape kørte sig i den gule førertrøje. Trøjen betyder, at Fuglsang ikke kan forvente meget hjælp på dagens etape.

- Jeg skal bare forsøge at klare mig igennem etapen i dag, for de andre (Astana-holdet, red.) skal forsvare den gule trøje, siger danskeren.

Der var før årets Tour tvivl om, hvem kaptajnen på holdet ville være, men den fordeling ligger nu fast, da Fuglsang er 29 minutter og tre sekunder efter Aru i den samlede stilling.

Det er Fuglsang klar over, og han er nu indstillet på at køre for den italienske mester - hvis han kan.

- Grunden, til jeg bliver i løbet, er, at jeg kan hjælpe Aru, hvis jeg får det bedre, siger han.

Etapen fra Saint-Girons til Foix byder på tre kategori-1 stigninger.