Bjørn Paulsen er en af de mange spillere, der har forladt Esbjerg. For at finde erstatninger har direktør Ted van Leeuwen primært kigget mod Georgien og Grækenland.

Skader får Esbjerg til at hente endnu en georgier

Lasha Parunashvili er på vej til Esbjerg for at gennemgå lægetjek. Han bliver da Esbjergs tredje georgier.

Esbjergs superligatrup vil snart kunne mønstre tre georgiske spillere.

Klubben oplyser på sin hjemmeside, at Lasha Parunashvili vil gennemgå et lægetjek i løbet af weekenden med henblik på at indgå en aftale på to og et halvt år.

Sportsdirektør Ted van Leeuwen oplyser, at forstærkningen skal ses i lyset af en tyndt besat midtbane, efter at Jesper Jørgensen og Jeppe Andersen har pådraget sig skader.