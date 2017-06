Skadehistorik får Helsingør til at droppe kulturbærer

Til klubbens Facebook-side oplyser Helsingør-træner Christian Lønstrup, at det er midtbanespillerens skadeshistorik, der ligger til grund for beslutningen.

- Hans indstilling og hans gode eksempel i Helsingør har ændret en del af de unges syn på, hvordan man lever som professionel fodboldspiller, siger Christian Lønstrup.

- Han er en spiller, vi ofte har taget med på råd, og han har vikarieret i enkelte kampe som assistenttræner og var enormt god i den rolle.

- Desværre er vi en klub, der må prioritere benhårdt økonomisk, og med Mortens skadeshistorik in mente har vi valgt ikke at forlænge med ham, selv om vi egentlig gerne ville have beholdt ham, fortæller træneren.

FC Helsingør har i forvejen sagt farvel til profilerne Vito Hammershøy-Mistrati og Rasmus Minor Petersen, der skifter til medoprykkerne fra Hobro.

FC Helsingør sluttede sidste sæson som nummer tre i 1. division. Senere lykkedes det at slå Viborg FF over to kampe i en playoff-duel gældende en plads i Superligaen.