Skadede VM-profiler er tvivlsomme til nordisk brag

Det kan ende som en kamp mod tiden for Morten Olsen og Mads Mensah for at blive klar til "gruppefinalen" mod Sverige ved VM i håndbold.

- Jeg er selvfølgelig lidt bekymret, siger landstræner Gudmundur Gudmundsson.

Olsen har i et stykke tid døjet med problemer i læggen, og det er den skade, der blussede op mod egypterne.

- Hvis det er en lille forstrækning, skal man vel normalt holde en uges pause, men jeg håber, at jeg med lidt god behandling kan være klar på et par dage.

- Nu skal jeg først tale med fysioterapeuterne og have lidt behandling, og så må vi se, hvad de siger, siger Olsen, der forlod banen med en stor ispose på benet.

Playmakeren spillede ellers stærkt i første halvleg, og der kan blive god brug for hans kraftfulde stil mod svenskerne.

- Jeg har haft problemet før og kæmpede også med det i træningslejren før VM, men jeg har alligevel kunnet træne med hver gang. Så jeg håber, at det går, hvis jeg skåner det lidt, siger Morten Olsen.

Mens han altså er nogenlunde klar over, hvad der har ramt ham, er Mads Mensah mere på bar bund.

Han forlod banen efter få minutter og blev straks behandlet af fysioterapeut Peter Poulsen.

- Under opvarmningen fik jeg et lille jag et sted i ryggen. Vi prøvede at varme det op med lidt creme, men jeg var ikke i stand til at hjælpe holdet hverken i forsvaret eller angrebet.

- Når jeg skal løbe og skyde, kan jeg mærke, at jeg ikke kan trække til, og hvis man ikke kan levere noget, der minder om 100 procent, har man ikke niveau til at være med her, siger Mensah.

Han tør ikke komme med et bud på, om skaden vil holde ham ude af de kommende kampe.

- Jeg har ikke en fornemmelse af, at jeg skal være ude i lang tid. Jeg har dog ikke haft en skade på det sted før, så jeg kan ikke stå og sige, at jeg tror, det er nul, en eller tre kampe, jeg skal være ude. Det har jeg ingen idé om.

- Men det føles ikke helt forfærdeligt, og jeg er da fortrøstningsfuld i forhold til at skulle være med senere, siger Mads Mensah.