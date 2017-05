Skade tvinger Wozniacki til afbud i Rom

Wozniacki har på det seneste døjet med en skadet skulder, som voldte hende store problemer under sin første kamp ved turneringen i Madrid.

Her mødte hun Monica Niculescu i en kamp, der varede mere end tre timer. Wozniacki modtog ved den kamp behandling på banen.

Afbuddet i Rom er ekstra ærgerligt for danskeren, der med et godt resultat kunne have skrabet en del point sammen ved den stærkt besatte turnering.

Turneringen i Rom rangerer lige under de prestigefyldte grand slam-turneringer, og der er dermed mange point at hente ved et godt resultat.

Wozniacki var også skadet ved turneringen sidste år og fik derfor ingen point. Et godt resultat i Rom ville dermed betyde, at hun formentlig kunne avancere på verdensranglisten.

På danskerens hjemmeside fremgår det, at hun efter planen skal deltage ved en turnering i Strasbourg forud for French Open i Paris.

French Open starter 28. maj.

Caroline Wozniacki har endnu ikke udtalt sig om skadens omfang.