Simon Poulsen vender hjem til Sønderjyske

Det bekræfter Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen over for TV3+.

- Min situation i PSV var ikke holdbar. Der var for lidt spilletid. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem for at spille noget fodbold, siger Simon Poulsen i et interview på TV3+.

Med klubskiftet vender Simon Poulsen hjem til barndomsklubben.

I 2005 skiftede Simon Poulsen fra Sønderjyske til FC Midtjylland. I 2008 gik turen til AZ Alkmaar.

Siden skiftede han til italienske Sampdoria, men røg efter et mislykket ophold tilbage til Alkmaar og derfra videre til PSV Eindhoven.

Simon Poulsen har spillet 31 landskampe for Danmark. De fleste som venstre back, men han kan også spille længere fremme i banen.

- Jeg er sikker på, at Sønderjyske nok skal finde plads til mig, siger 32-årige Simon Poulsen.

Sønderjyske har tidligere i januars transfervindue solgt blandt andre venstrebacken Marc Dal Hende til FC Midtjylland.

Simon Poulsen skal slås om spilletid med blandt andre backen Nicholas Marfelt, som Sønderjyske mandag hentede i FC Helsingør.