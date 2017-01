Simon Poulsen (til højre) antyder, at Sønderjyske bliver den sidste klub i karrieren.

Simon Poulsen: Ringen slutter nok i Sønderjyske

Nu kan Sønderjyskes fans se frem til et gensyn med Simon Poulsen, som antyder, at det bliver den sidste klub i karrieren.

- Jeg glæder mig enormt til at træde ind på det stadion, hvor min karriere startede. Jeg har hele tiden drømt om, at jeg på et tidspunkt nok endte i klubben igen.

- Det føles lidt underligt, men rart lige nu. Ringen slutter nok her. Men fodbold er fodbold, og man skal aldrig sige aldrig, siger Simon Poulsen til klubbens hjemmeside.

32-årige Simon Poulsen har underskrevet en toårig kontrakt med Sønderjyske, og han skifter med omgående virkning.

- Nu ser jeg frem til at komme tættere på familien igen. Der går dog lige en uges tid, da jeg i morgen flyver til Sønderjyskes træningslejr i Spanien for at møde mine nye holdkammerater, siger Simon Poulsen.

Han glæder sig til at komme tilbage til landsdelen og klubben, hvor det hele startede:

- Jeg vidste, at jeg på et tidspunkt skulle tilbage til klubben og den landsdel, som jeg holder så meget af.

- I forhold til situationen i Holland følte jeg, at Sønderjyske var den rigtige løsning for mig både med hensyn til det sportslige og ikke mindst det private med familien og min kæreste.