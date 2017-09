Simon Kjær skal lukke ned for bødlen Lewandowski

Alle de ting vidste det danske fodboldlandshold også, at der ventede for et år siden, da danskerne senest stiftede bekendtskab med Polens topscorer, Robert Lewandowski.

Alligevel mislykkedes missionen med at neutralisere ham. Lewandowski scorede hattrick, og Polen vandt 3-2.

Fredag skal Danmark forsøge at lukke bedre ned for Bayern München-bomberen, og Simon Kjær skal spille en central rolle i den plan. Det siger landstræner Åge Hareide forud for skæbnekampen i VM-kvalifikationen.

- Det er klart, at vi blandt andre skal bruge Simon Kjærs erfaring i forsvaret til at holde styr på ham. Han har spillet over for mange gode angribere og har duelstyrken og farten til at tage sig af en som Lewandowski.

- Det handler om at være på forkant og forsøge at tænke hurtigere end ham, siger landstræneren.

Simon Kjær bruger betegnelsen "verdensklasse" om Lewandowski, der foreløbig har scoret 11 mål i VM-kvalifikationen.

Den danske landsholdsanfører advarer dog mod, at man bliver for Lewandowski-fikseret i fredagens kamp, selv om han er polakkernes offensive omdrejningspunkt.

- Vi skal ikke kun koncentrere os 100 procent om ham, for vi ved også godt, at der er gode spillere rundt om ham, selv om de går efter at bringe Lewandowski i scene.

- Det er jo ham, der gør forskellen for dem, så hvis man kan lukke ned for ham, så har man gjort et godt stykke arbejde, men de andre spillere er også dygtige, og det kan man også se på listen over deres klubber, siger Kjær.

Samtidig påpeger han, at det ikke er et enmandsjob at håndtere målmageren. Det har hele holdet et ansvar for.

- Man kan ikke håndtere ham ene mand. Det skal man være flere om. Han skal have den respekt, som han fortjener, siger Simon Kjær.

Fredagens landskamp mod Polen og Lewandowski begynder klokken 20.45.