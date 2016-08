Simon Kjær: Jeg har rutinen til at blive anfører

Skulle det gå Fenerbahce-spillerens vej, vil det være et naturligt tidspunkt at træde yderligere et skridt op i hierarkiet, siger 27-årige Simon Kjær.

Nordmanden har kraftigt indikeret, at Simon Kjær, der bar anførerbindet i to kampe i juni, bliver ny kaptajn.

- Jeg føler, at hvis jeg får ansvaret nu, så passer det godt med, at jeg efterhånden har prøvet rigtig meget. Jeg er også en del af de tre anførere, der er i Fenerbahce, og det er også noget specielt dernede, hvor det betyder meget.

- Der er små lederegenskaber, som jeg har bygget på stille og roligt gennem årene. Jeg har prøvet at lære af tidligere anførere her på landsholdet, men hvis jeg bliver valgt som anfører, skal jeg prøve at gøre det på min måde.

- Hvis jeg får tjansen nu, så er jeg klar til det, og jeg vil være glad og stolt over det. Jeg håber, det går min vej, siger Simon Kjær.

Et anførerbind vil dog ikke revolutionere forsvarsspillerens ageren på banen, men den kan få betydning for hans optræden uden for banen.

- Fodboldmæssigt vil det måske ikke betyde så meget, selv om jeg skal være den forlængede arm for træneren på banen.

- Uden for skal man selvfølgelig være lidt mere åben som anfører og tænke på lidt flere ting. Man skal have for øje, om der er nogle, som man måske har brug for at snakke lidt mere med på det personlige plan. Kan man opsnappe nogle ting, så handler det om at gå ind og hjælpe, siger Simon Kjær.

Forsvarsspilleren har spillet 60 landskampe.

I den nuværende landsholdstrup overgås det kun af William Kvist og Christian Eriksen, som har spillet henholdsvis 64 og 61 landskampe.