Simon Kjær: Jeg er kommet til verdens bedste liga

- Bedømt ud fra fodboldkvalitet er det den bedste liga i verden, så for mig er det et kæmpe skridt op, og jeg er stolt af at være der.

Fodboldlandsholdets anfører, Simon Kjær, er helt overbevist om, at han har taget skridt op på den øverste hylde ved at skifte tyrkiske Fenerbahce ud med spanske Sevilla i Primera Division.

- Man kan bare kigge i statistikkerne, hvis man vil se, at den spanske liga er den stærkeste i verden lige nu. Det er dem, som vinder det hele, siger Kjær.

Han henviser til, at spanske hold har vundet de seneste fire udgaver af Champions League og tre af de seneste fire udgaver af Europa League.

I Sevilla-trøjen kommer han med garanti til at skulle håndtere stjerner som Cristiano Ronaldo, Luis Suarez og Lionel Messi. I tillæg venter andre stjerner i Champions League.

Han håber, at den hårde modstand kan gøre ham til en endnu bedre fodboldspiller.

- Jeg er 28 år, og jeg forsøger stadigvæk at lære. Jeg tror altid på, at man kan blive en bedre fodboldspiller, og at man kan rykke sig, hvis man har den rette indstilling og sult til at lære.

- Den taktiske forståelse i Spanien er meget høj, og der er utrolig kvalitet i alting med og uden bold. Det er nærmest hele pakken, og det kan gøre mig endnu bedre, siger Simon Kjær.

Også landstræner Åge Hareide ser lyst på sin anførers skifte til Sevilla. Det kan være med til at udvikle det ene område, hvor Kjær må nøjes med en middelkarakter på Hareides skala.

- Det er spændende at få ham til spansk topfodbold. Spanierne vil jo gerne spille med bolden, og det vil kun gavne Simon at kunne udvikle den del. Han er god nok med bolden, men det her kan gøre ham endnu stærkere, siger Hareide.

Landstrænerens første indtryk er positivt.

- Jeg så ham i weekenden mod Getafe, og der var han allerede helt suveræn, siger Hareide.

Sevilla er Simon Kjærs sjette klub i udlandet efter skiftet fra FC Midtjylland i 2008. Tidligere har han spillet for Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille og altså Fenerbahce.