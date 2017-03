Silkeborgs cheftræner, Peter Sørensen, er glad for at se, at hans unge folk spiller uden frygt for at begå fejl.

Silkeborg-træner roser ung trup med mod og spillelyst

Med sejren på 2-0 over Randers FC fortsætter Silkeborg IF sin imponerende stime af kampe på hjemmebane uden nederlag. Holdet har ikke tabt siden august, hvor det blev til nederlag mod Lyngby hjemme på Mascot Park.

- Det er da rigtig flot, men vi har nu heller ikke tabt så mange på udebane, siger han.

Han er især begejstret for at se, at hans unge hold spiller uden frygt for at begå fejl.

- Vi har et hold, som elsker at spille fodbold. Det er en ung gruppe spillere, som stadig har deres bedste foran sig.

- De er stadigvæk relativt uerfarne i Superligaen, og det gør det bare så meget mere imponerende, at de gang på gang udviser den mængde mod og spillelyst.

Sejren blev sikret på to mål af den normale reserve Andreas Albers. Angriberen var med, da den normale førsteangriber Davit Skhirtladze sad ude med karantæne.

- Det var selvfølgelig rigtig dejligt at slå til. Det var bare fedt at kunne hjælpe holdet og ikke mindst mig selv, så jeg ikke forbliver en reserve, men i stedet bliver en starter, der kan vinde kampe for sit hold, siger Albers.

Silkeborgs cheftræner var da også godt tilfreds med sin nye spydspids.

- Albers spillede hårdt og godt, og han var, hvor han skulle være. Han spillede, som jeg havde håbet, men angrebshierarkiet har som sådan ikke ændret sig.

Silkeborg rykker med sejren op på Alka Superligaens øjeblikkelige ottendeplads. Holdet er nu blot to point efter AaB på den slutspilsgivende sjetteplads, inden nordjyderne spiller mod OB mandag aften.