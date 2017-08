Silkeborg-træner: Var bedre end 4-0 over Helsingør

I sidste runde havde Silkeborg vundet 4-0 hjemme over Helsingør, men ifølge træner Peter Sørensen var fredagens pointdeling udtryk for en bedre præstation fra hans mandskab.

- Jeg tror, jeg er mere tilfreds med vores præstation mod Randers, end jeg var i sidste uge, ikke mindst på grund af betingelserne.

- Vi spiller ude mod Randers, der er sultne og giftige, og som man skal være oppe på mærkerne for at kunne matche, siger Peter Sørensen.

- De har fysisk stærke målsøgende angriber, der hele tiden ligger på lur, og det skal man kunne håndtere. Men det synes jeg, vi var gode til. Og i perioder kommer vi ud af det pres, og vi fortjente nok mere end et mål i kampen.

- De har også chancer, men vi har flest. Men det kan godt være, at vi ærgrer os over, at vi ikke fik de tre point, men det gør de nok også i Randers.

Robert Skov, der udlignede for Silkeborg, var på linje med sin træner. Han hæftede sig ved holdets præstation efter pausen.

- I anden halvleg kører vi dem jo nærmest over, i hvert fald indtil vores scoring. Men jeg synes, at 1-1 er et godkendt resultat ude mod Randers.

- De har nogle chancer, men vi har også, så det kunne være gået begge veje, siger Robert Skov, der stod for Silkeborgs udligning.

- Selv om Randers har haft en svær start, er det stadig et godt hold. Så det er vigtigt at få point på udebane, for det er stadig et svært sted at spille, lød det fra Silkeborg-profilen.

Med pointdelingen er Silkeborg nummer otte i Alka Superligaen med syv point for sæsonens første seks kampe.