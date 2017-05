Silkeborg-spiller om nederlag: Vi er ikke færdige endnu

Silkeborg løb lørdag eftermiddag ind i et 1-3 nederlag til OB i Odense. Det var det første af to opgør i Alka Superligaens Europa League-playoff.

Silkeborg har efter kampen ikke vundet de seneste 14 opgør mod fynboerne, og forsvarsspilleren er da heller ikke tilfreds med indsatsen:

- Ingen ramte niveauet. Jeg syntes ikke, at OB var bedre end os, men de var skarpere. De var bedst i duellerne, erobrede de løse bolde og spillede bolden godt rundt.

Silkeborgs træner, Peter Sørensen, var også ærgerlig over nederlaget, men giver heller ikke op:

- Vi har stadig enormt meget at spille for. Det er ikke umuligt, at vi klarer den hjemme i Silkeborg. Vi skal score på vores chancer og blive bedre til at lukke OB ned. Hvis det lykkes, så tror jeg, at vi kan klare returopgøret.

På grund af denne sæsons nye playoff-system er Silkeborg gået fra at skulle undgå nedrykning til pludselig at spille om pladser i Europa. Dette mener Peter Sørensen er en anderledes situation, men holdet er godt nok til det:

- Jeg mener, at vi har mere i os. Vi går 100 procent efter Europa, og vi er for gode til at have spillet om nedrykning.

I det oprindelige grundspil sluttede Silkeborg på en niendeplads ud af de 14 hold i ligaen.

Silkeborg og OB mødes igen på tirsdag klokken 18, hvor det bliver afgjort, hvem der skal fortsætte med at spille om Europa League-pladser. Taberen vil havne på en endelig niende- eller tiendeplads.