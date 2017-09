Silkeborg om bundplacering: Vi er bedre end sidste år

Men selv om pointhøsten har været mindre end håbet, ser cheftræneren alligevel Silkeborg som et bedre mandskab end i sidste sæson.

- Jeg ser os som et stærkere hold nu end sidste sæson. Man skal være forsigtig med for tidlige konklusioner, og vi er meget langt fra at kunne vurdere noget som helst.

- Vi har et hold med mange unge spillere, som slog igennem i fjor, og det er overraskende, hvis vi ikke bliver bedre end i fjor, når vi sætter det sammen, som vi vil, siger Peter Sørensen.

Silkeborg var i sidste sæson udråbt som en af nedrykningskandidaterne, men Peter Sørensens mandskab undgik at komme i nedrykningsplayoff.

Og selv om holdet lige nu ligger i bunden af tabellen, mener han stadig, at det burde have set anderledes ud.

- Jeg havde håbet på, at vi havde ligget bedre og fået flere point. Vi har for få point, i forhold til hvad vi skulle have haft.

- Men jeg konstaterer også, at vi har haft vanskeligt ved at få sat det samme hold to gange i træk på grund af skader og karantæner.

- Det er ikke for at komme med undskyldninger, men derfor kan det godt været en forklaring på, at vi har ikke har fået sat tingene ordentligt sammen, mener Peter Sørensen.

Silkeborg møder i næste spillerunde OB hjemme.