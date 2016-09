Silkeborg-lejr føler sig bedre og bedre for hver kamp

Oprykkerne fra Silkeborg havde mulighederne for at tage alle tre point i Esbjerg, men skarpheden manglede.

Gæsterne spillede før pausen en god kamp, hvor det lykkedes at skabe flere store chancer. Cheftræner Peter Sørensen glædede sig over spillet, men ærgrede sig samtidig over den manglende skarphed.

- Jeg har lige rost spillerne for vores første halvleg. Jeg vil ikke gå helt tilbage til halvfemserne, men det, vi så i dag før pausen, var noget af det bedste, vi har set fra et silkeborgensisk hold siden da.

- Vi havde i de første 45 minutter en fin struktur på holdet og fik trevlet Esbjerg-spillerne fint op. Vi var udfordrende og kvikke og skabte vel ti chancer, som vi kunne have scoret på, og det er vel det eneste, der var at udsætte, siger han.

Han glæder sig desuden over, at Silkeborg efter en sløj sæsonstart har ramt en positiv pointstime med fem point i de seneste tre kampe.

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi vil blive bedre og bedre og nok skal klare den i det lange løb.

- Vi fik samlet vores hold relativt sent i transfervinduet, og det betyder, at vi også relativt sent får vores hold til at virke på bedste vis, siger Peter Sørensen.

Midtbanespiller Mikkel Vendelbo er på linje med sin cheftræner.

- Vi er kommet langt, når vi kan stå her på udebane i Esbjerg og klage over et point. Hemmeligheden bag er hårdt arbejde og en lille ændring i taktikken, hvor vi nu står lidt mere kompakt.

- Alle spillere har steppet op, og vi har lært tempoet både med og uden bold. Det går den rette vej, og det er fint, siger Vendelbo, der tidligere har spillet for Esbjerg.

Silkeborg er fortsat sidst i Superligaen, men med samme pointantal som netop Esbjerg. Syv point har begge hold efter ti kampe.