Silkeborg henter tidligere landsholdsspiller i AaB

- Casper er stadig ung, og han har vist, at han har et talent, der rækker til topklasse i Danmark. Vi henter ham først og fremmest, fordi vi har en tro på, at han kan forstærke vores trup og forbedre vores hold, siger Silkeborg-træner Peter Sørensen i en pressemeddelelse.

Silkeborg-træneren understreger, at håbet er at bringe Casper Sloth tilbage på det niveau, han havde i sæsonen 2012-13.

Peter Sørensen og Casper Sloth har tidligere arbejdet sammen, da Peter Sørensen var træner i AGF, og Sloth var spiller i klubben.

Dengang fik Casper Sloth debut på det danske landshold.

Frem til marts 2014 spillede aarhusianeren otte landskampe, og der var store forventninger til hans karriere.

Siden skiftede han til engelske Leeds i den næstbedste engelske række, hvor det var småt med spilletid. Casper Sloth skiftede til AaB for et år siden, uden at han for alvor slog igennem hos nordjyderne.

- Efter min mening var Casper Sloth en af de allerbedste danske centrale midtbanespillere i 2012-13. Siden traf han vel nogle forkerte karrierevalg, men jeg tror på, at vi kan få glæde af hinanden, siger Peter Sørensen.

Casper Sloth lægger ikke skjul på, at klubskiftet for ham handler om at få spilletid.

- Jeg kom hjem i fjor for at få gang i karrieren igen. Det lykkedes ikke i AaB, og sådan er det nogle gange. Jeg ser det som en oplagt mulighed, at det sker her, siger Casper Sloth.