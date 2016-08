Silkeborg er optimister trods syv kampe uden sejr

I runden forinden tabte Silkeborg med hele 1-5 hjemme til Viborg, så et 0-1-nederlag var et skridt i den rigtige retning for Silkeborg, der i Randers garderede sig defensivt med en 4-5-1-formation.

Efter fredagens nederlag var Peter Sørensen også nogenlunde tilfreds.

- Vi kan tage herfra med oprejst pande. Jeg havde besluttet, at vi var nødt til at stille lidt mere kompakt an i dag, og jeg havde blandt andet flyttet en angriber ned på midtbanen for at være lidt mere solid der i erkendelse af, at vi har lukket for mange mål ind.

- Jeg synes egentlig, at vi slap fornuftigt fra det på trods af, at vi ikke havde fået det trænet så meget. Mange af de chancer, som Randers havde, bundede i personlige og unødvendige fejl, som vi burde luge ud i, siger Peter Sørensen.

Efter pausen forsøgte gæsterne, der endnu ikke har prøvet at vinde i den bedste række siden oprykningen, at satse mere offensivt, men uden at få et afgørende udbytte, hvilket ærgrede midtbanespilleren Martin Thomsen.

- Måske manglede vi lidt overskud i anden halvleg. Vi brugte en del kræfter i første halvleg på at løbe i vores organisation, men vi manglede også noget skarphed på den sidste tredjedel, siger Martin Thomsen.

Med nederlaget til Randers ligger Silkeborg sidst, når der holdes pause på grund af landskampe, og der er plads til forbedring.

- Vi har ikke været bedre, end hvad tabellen viser, men nu har vi 14 dage til at få kigget på nogle ting og få rettet nogle ting til. Det var et skridt i den rigtige retning i dag, for vi var tættere på point i dag, end vi har været i de seneste par kampe, siger Martin Thomsen.