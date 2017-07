Sikker plads på holdet betyder skarp Valgren i Touren

Efter skiftet til Astana ved nytår har han hele tiden vidst, at sæsonplanen bød på et Tour de France i juli som hjælperytter for landsmanden Jakob Fuglsang.

Og den viden har han kunnet bruge til at dosere træningen endnu bedre.

- Jeg har trænet lidt anderledes, fordi jeg hele tiden har vidst, at jeg skulle køre Touren, forklarer den 25-årige dansker.

- Det er lidt samme fremgangsmåde med at tage på træningslejr efter klassikerne, men jeg har ikke brændt mig så meget ud, som jeg gjorde de andre år i forhold til at blive klar til Touren, fordi jeg hele tiden var usikker på, om jeg skulle køre eller ej.

- Sidste år ville jeg gerne køre stærkt i Dauphiné for ligesom at udtage mig selv, og det koster bare i sidste ende, siger Michael Valgren.

Han sluttede som nummer 73 på lørdagens våde og farlige enkeltstart, blot et sekund efter landsmanden Fuglsang.

Resultatet betød ikke det store for Valgren, men han var ekstremt glad for endelig at komme i gang med løbet.

- Man var ved at få lidt teltkuller bare af de to-tre dage, vi har været her. Man laver ikke rigtig noget og træner ikke så meget. Man ligger på sengen. Så det var fedt at komme i gang, siger han.