Sharapova tørner sammen med sin største kritiker i Madrid

Maria Sharapavo står mandag ved grusturneringen i Madrid over for den spiller, der har udtalt sig mest kritisk om den russiske tennisstjernes tilbagevenden til sporten efter en dopingkarantæne.

I anden runde venter canadieren Eugenie Bouchard, som for en uge siden kaldte Sharapova en "snyder".

Stod det til canadieren, skulle Sharapova have været udelukket for livstid, snarere end de 15 måneder, som hun netop har overstået, efter at hun testede positiv for et forbudt stof ved Australian Open i 2016.

Bouchard sagde efter sin sejr i første runde lørdag, at hun ville være "lidt mere motiveret" end normalt, hvis hendes tidligere idol Sharapova skulle blive modstanderen i anden runde.

Flere spillere har brokket sig over, at Sharapova straks efter udløbet af sin karantæne i forrige uge blev tildelt et wildcard til en turnering i Stuttgart.

Russeren er kommet ind i hovedturneringen i Madrid på samme måde.

På trods af kontroversen om at give hende et wildcard fik Sharapova en varm modtagelse af et sparsomt publikum til søndagens kamp i den spanske hovedstad.

Hun afviste efter sejren at forholde sig til Bouchards kritik.

- Min tennis taler for sig selv, og det er det, jeg fokuserer på. Jeg elsker at være tavs om det og lade alle andre om at tale, sagde den 30-årige russer.

Caroline Wozniacki er også klar til anden runde i Madrid, hvor modstanderen bliver spanske Carla Suárez Navarro.