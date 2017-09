Sharapova svarer igen på kritik: Hvor er Wozniacki

Tennisstjernen Maria Sharapova svarer nu igen på den kritik, Caroline Wozniacki tidligere på ugen rettede mod US Open-arrangørerne for at give den dopingdømte russer for fin behandling.

Danskeren beklagede sig over, at Sharapova - trods sit plettede renommé - får lov at spille sine kampe på Arthur Ashe Stadium, anlæggets største arena.