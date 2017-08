Sharapova slår topseedet ved US Open i grand slam-comeback

Og det var et overbevisende comeback for den 30-årige russer, der er blevet tildelt et wildcard til turneringen i New York.

Første sæt var domineret af mange lange dueller, hvor begge spillere holdt sig ved baglinjen.

Med Sharapova foran 5-4 lavede Halep en dobbeltfejl i eget serveparti, og derefter brød russeren til sætsejr 6-4 ved at slå en vinder på en svag andenserv fra Halep.

Sharapova lavede 28 vinderslag i det 60 minutter lange sæt, mens Halep kun præsterede seks ifølge WTA's hjemmeside.

I andet sæt buldrede den femdobbelte grand slam-vinder videre. Bagud 1-4 kæmpede Halep sig dog tilbage og vandt fem partier i træk. Dermed skulle den kamp, der var imødeset med største forventninger i første runde, ud i et afgørende tredje sæt.

Her fortsatte Sharapova sin alt-eller-intet-spillestil, der både medførte usædvanligt mange uprovokerede fejl, men også mange rene vinderslag. Sharapova endte med at serve sættet hjem med cifrene 6-3.

Som seedet til at nå finalen var rumæneren i teorien favorit, men de syv gange, hun med mandagens kamp nu har mødt Sharapova, er alle endt i nederlag.

Det er første gang siden november 2015, at Sharapova besejrer en spiller fra verdensranglistens topti.

For Simona Halep betyder nederlaget, at hun ikke kan sikre sig førstepladsen på verdensranglisten under US Open.